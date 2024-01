Biden em campanha sob pressão das múltiplas frentes abertas no mundo

A política externa desempenha tradicionalmente um papel secundário em uma campanha eleitoral nos Estados Unidos, e isso se aplica à campanha de 2024.

Mas Trump, prestes a conquistar a indicação do Partido Republicano, aproveita a instabilidade e o fluxo de migrantes na fronteira com o México para atacar Joe Biden com argumentos válidos para parte do eleitorado conservador.

"As entidades estrangeiras o respeitam mais e o temem mais do que o atual ocupante da Casa Branca", disse à AFP um de seus apoiadores, Tony Ferrantello, um arquiteto aposentado de 72 anos de Keene, New Hampshire, antes das primárias de terça-feira neste estado do nordeste do país.

Na política externa, o índice de aprovação de Biden não vive seu melhor momento: 58,8% dos americanos desaprovam sua gestão, contra 36% que aprovam, segundo pesquisas compiladas pelo site RealClearPolitics entre meados de dezembro e meados de janeiro.

Um paradoxo para um presidente com décadas de experiência, como vice-presidente de Barack Obama ou como membro da poderosa comissão de Relações Exteriores do Senado, a qual chegou a presidir.

E para um presidente que, ao vencer as eleições, anunciou que os Estados Unidos estavam "de volta" ao cenário internacional depois dos anos Trump e que se orgulha de ter restaurado alianças com a Otan e a Ásia-Pacífico.