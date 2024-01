Cardeal canadense próximo do papa é acusado de agressão sexual

O cardeal canadense Gérald Cyprien Lacroix, considerado próximo do papa Francisco, foi acusado de agressão sexual em uma ação coletiva dirigida contra mais de cem membros da diocese de Quebec, segundo documentos judiciais.

Lacroix, de 66 anos, arcebispo de Quebec desde 2011 e cardeal desde 2014, foi acusado por uma mulher, que era menor de idade no momento dos fatos.

Desde o ano passado, Lacroix é também um dos nove integrantes do Conselho de Cardeais criado pelo papa Francisco para o auxiliar no governo da Igreja, que se reúne periodicamente no Vaticano.