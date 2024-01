Maduro diz que acordos sobre eleições na Venezuela estão 'mortalmente feridos'

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse, nesta quinta-feira (25), que os acordos com a oposição sobre as eleições presidenciais de 2024 estão "mortalmente feridos", após denúncias do chavismo no poder de "planos" para assassiná-lo.

"Os acordos de Barbados estão mortalmente feridos", disse Maduro, em alusão a um documento assinado em outubro passado no âmbito de um processo de diálogo intermediado pela Noruega, no qual foi pactuada a realização de eleições presidenciais no segundo semestre do ano, com observação internacional.

"Declaro-os em terapia intensiva, apunhalados, chutados. Tomara que possamos salvar os acordos de Barbados e impulsionar, através do diálogo, grandes acordos de consenso nacional (...) sem planos para me assassinar, nos assassinar ou encher o país de violência", acrescentou o presidente perante funcionários do alto escalão de seu governo.