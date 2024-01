Colômbia pede ajuda à ONU por 'desastre natural' devido a incêndios florestais

Nesta quinta, mais de 300 bombeiros, soldados, policiais e socorristas voluntários trabalhavam com helicópteros-tanque e drones térmicos em Bogotá, informou em uma declaração à imprensa o prefeito Carlos Fernando Galán.

Ele fez um "chamado para que a população ao redor da área dos incêndios use máscaras".

Um jornalista da AFP observou a dezenas de pessoas com máscaras perto da montanha afetada, de onde sai uma espessa coluna de fumaça, visível de várias partes da cidade.

"Sente-se muito a fumaça. Sente-se na garganta", disse Blanca Galindo, vendedora de sucos de fruta, de 69 anos.

- "Está terrível" -

De acordo com o prefeito Galán, algumas escolas cancelaram as aulas presenciais e passaram às virtuais. A Universidade Javeriana, uma das principais do país e cuja sede fica perto dos focos de incêndio, tomou a mesma decisão.