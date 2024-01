Detido na Espanha membro da Mocro Maffia procurado pela Holanda

Esse assassinato provocou uma "reorganização dos clãs" nessa área e ativou a investigação policial, explicou o inspetor-chefe da UDEF, Daniel Vázquez.

Na operação também foram detidos outros cinco membros da rede, incluindo "o cérebro da estrutura de lavagem de dinheiro", segundo Vázquez, que disse que a investigação continua aberta. Novas detenções não estão descartadas.

Karim Bouyakhrichan, atualmente em prisão provisória, chefiava uma rede "supostamente dedicada ao tráfico internacional de substâncias entorpecentes em grande escala", principalmente introduzindo cocaína na Espanha, "assim como à lavagem de dinheiro", afirmou a polícia em um comunicado.

A rede realizou operações de lavagem "no valor de 6 milhões de euros (US$ 6,53 milhões ou R$ 32,1 milhões na cotação atual)", por meio de "uma sólida infraestrutura pessoal, marítima e comercial com presença" em várias cidades da Espanha, além de Marrocos, República Dominicana, Holanda e Emirados Árabes Unidos, segundo a polícia.

As autoridades bloquearam 172 propriedades imobiliárias da organização, avaliadas no total de 50 milhões de euros (US$ 54 milhões, ou R$ 265,6 milhões na cotação atual).

A polícia estava há cinco anos na pista de Karim Bouyakhrichan, que era muito difícil de localizar porque se deslocava muito entre países.