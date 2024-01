Equador destrói 22 toneladas de cocaína apreendidas em sua maior operação antidrogas

Situado entre os maiores produtores mundiais de cocaína, Colômbia e Peru, o Equador se tornou um centro logístico para a distribuição da droga. Em 2023, o país apreendeu o recorde de 220 toneladas.

A nação, que já foi considerada um oásis de paz, está sangrando devido a uma guerra entre facções criminosas ligadas a cartéis mexicanos e colombianos, que lutam entre si e contra as forças de segurança pública.

Após a fuga do chefe de uma facção da prisão, o presidente Daniel Noboa declarou há duas semanas que o país está em "conflito armado interno", com as forças militares conduzindo operações para conter as organizações narcotraficantes, das quais já confiscaram cerca de 36 toneladas.

pld/sp/dg/dd/ic

© Agence France-Presse