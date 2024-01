EUA advertiu Irã sobre ameaça de ataque antes de atentado do EI

Os Estados Unidos alertaram o Irã sobre a ameaça de um ataque antes do duplo atentado reivindicado pelo grupo Estado Islâmico, que deixou 90 mortos em Kerman (sudeste), em 3 de janeiro, informou um funcionário americano nesta quinta-feira (25).

O atentado - duas explosões no intervalo de 15 minutos - ocorreu perto da mesquita Saheb al Zaman, em Kerman, onde fica a tumba do general Qassem Soleimani, morto em um bombardeio americano no Iraque, em 2020.

Antes do ataque, o governo dos Estados Unidos "advertiu o Irã privadamente de que havia uma ameaça terrorista dentro das fronteiras iranianas", disse esta fonte, que pediu para ter sua identidade preservada.