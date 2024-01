Ex-árbitro Enríquez Negreira é convocado em investigação sobre pagamentos do Barcelona

Segundo a imprensa local, Aguirre decidiu citar Negreira após concluir que, com base em uma série de boletins médicos e, embora sofra com perda de memória, o ex-árbitro possui condições de enfrentar o julgamento.

A causa investiga pagamentos do Barcelona a empresas de Negreira, na qual também são investigados o atual presidente do clube catalão, Joan Laporta, seus dois antecessores no cargo, Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu, entre outros. Os investigados supostamente teriam realizado estes pagamentos entre 2001 e 2018, quando Negreira deixou o cargo.

A Justiça espanhola está tentando descobrir se estas transações poderiam ter sido usadas para tentar favorecer o time da Catalunha, o que Barcelona nega, alegando que estavam relacionadas a relatórios de arbitragem.

