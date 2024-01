Fumaça de incêndios atinge aeroporto de Bogotá e obriga cancelamento de aulas

A fumaça causada pelos incêndios que assolam Bogotá há quatro dias está afetando as operações do aeroporto internacional da capital colombiana, onde as autoridades recomendaram nesta quinta-feira (25) o uso de máscaras para prevenir doenças, e algumas escolas cancelaram as aulas presenciais.

O prefeito da cidade de oito milhões de habitantes, Carlos Fernando Galán, fez um "apelo para que a população ao redor da área dos incêndios use máscaras", em uma declaração à imprensa.

Desde segunda-feira, as chamas consomem diferentes pontos da cordilheira que cerca a capital. Em todo o país, um total de 31 incêndios estão ativos nesta quinta-feira, segundo um balanço oficial.