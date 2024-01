Governo da França é pressionado a responder à insatisfação dos agricultores

Agricultores franceses continuam, nesta quinta-feira (25), com os protestos contra sua difícil situação econômica, um dia antes de uma esperada resposta do governo do presidente Emmanuel Macron.

"Estamos estagnados entre o aumentos dos custos e a queda nos preços dos nossos produtos", resumiu Dominique Kretz, um entre centenas de agricultores que bloqueiam a rodovia M35 perto da cidade de Estrasburgo, nordeste da França.

O protesto, iniciado há uma semana no sul do país, ameaça chegar a Paris se não houver resposta do governo. O principal sindicato do setor, o FNSEA, enviou-lhe 24 demandas na quarta-feira.