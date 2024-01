Greve de moradores ameaça atividade turística em Machu Picchu

A atividade turística em Machu Picchu enfrenta, nesta quinta-feira (25), uma greve convocada por habitantes contra o novo sistema adotado pelo governo peruano para a venda de ingressos para a cidade inca mais visitada do mundo.

O protesto foi organizado por coletivos do distrito de Machu Picchu Pueblo, no departamento de Cusco, em repúdio à decisão do Ministério da Cultura de contratar um intermediário privado para gerenciar a venda online das entradas.

De acordo com seus líderes, a chamada paralisação indefinida inclui marchas, o fechamento de comércios e bloqueios na via férrea que leva a essa joia da arquitetura e engenharia pré-hispânica.