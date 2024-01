Grupo étnico de Mianmar reivindica tomada de cidade portuária

A AFP não conseguiu confirmar essa informação do AA, uma vez que as comunicações com Pauktaw são difíceis, devido aos combates. A junta ainda não reagiu.

Pauktaw está situada a 25 quilômetros da capital regional Sittwe, que conta com um porto de águas profundas parcialmente financiado pela Índia.

Os combatentes do AA tomaram brevemente o controle de Pauktaw em novembro. Desde então, a junta bombardeia a área quase diariamente com navios e helicópteros militares.

Em novembro, a ONU estimou que os combates na área deslocaram 18.000 pessoas.

O AA, que luta há décadas pela autonomia do estado de Rakhine, participou de uma ofensiva coordenada com outros dois grupos étnicos minoritários no estado de Shan, no norte, perto da fronteira chinesa, no final de outubro.

Esse ataque surpresa constitui um desafio militar de magnitude inédita para a junta, que perdeu o controle de várias cidades e rotas estratégicas.