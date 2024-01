Haiti clama por envio de força internacional para sair do 'inferno'

"Cada dia que passa é mais um dia [...] que vivemos no inferno das gangues", disse o ministro, em uma sessão dedicada a analisar a crise na nação caribenha.

Contudo, o envio da força internacional está se deparando com alguns obstáculos, em particular no Quênia, país que se ofereceu para dirigir a missão e enviar 1.000 policiais.

Apesar de ter sido aprovado em novembro pelo Parlamento do país africano, o envio segue no ar devido ao recurso de um opositor que alega sua inconstitucionalidade. A decisão da Justiça queniana é esperada nesta sexta-feira.

Em 2023, cerca de 5.000 pessoas morreram por decorrência da violência "indiscriminada" que assola o Haiti e mina os fundamentos do Estado, segundo um relatório do secretário-geral da ONU, António Guterres, publicado nesta terça-feira.

"A magnitude desta crise multidimensional está minando os fundamentos das instituições do Estado e a estrutura social", alerta o documento.

Nesta quinta, a representante especial do secretário-geral da ONU para o Haiti, a equatoriana María Isabel Salvador, lembrou que o país "continua assolado por uma espiral de violência cada vez maior devido ao aumento sem precedentes de sequestros, estupros e outros crimes cometidos por grupos armados que afetam cada vez mais a população".