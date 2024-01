Hamas pretende desempenhar um papel na política palestina após a guerra

Aymenn Al Tamimi, analista do Fórum sobre o Oriente Médio, estabelecido na Filadélfia (Estados Unidos), afirmou que, ao apelar a uma audiência internacional, o Hamas busca "rebater a ideia de que são como os grupos jihadistas Al Qaeda ou Estado Islâmico", comparações como as que Israel faz.

- A "dura verdade" -

Andreas Kreig, especialista em segurança do Kings College de Londres, afirmou que o poder do Hamas mudou após 7 de outubro nos mais de cem dias de guerra que se seguiram.

"Se a unidade de medida é em termos de controle social e político de Gaza, o Hamas sem dúvida perdeu", explicou, mas "em termos internacionais, puderam reforçar muito sua posição".

"Penso que defender um Estado palestino pode ser mais fácil com mais apoio (...) no sul global de toda forma, mas também no norte liberal ocidental", acrescentou.

A África do Sul apresentou uma petição de urgência perante a Corte Internacional de Justiça, alegando que Israel descumpre a Convenção sobre o Genocídio da ONU. O governo brasileiro manifestou apoio à denúncia feita pelos sul-africanos. Na semana passada, México e Chile se somaram à África do Sul, além de Bangladesh, Bolívia, Comores e Djibuti para pedir que a CPI faça uma investigação do conflito.