Um tribunal do Japão condenou à morte nesta quinta-feira o homem que incendiou um estúdio de animação em 2019, onde morreram 36 pessoas, noticiou a imprensa local.

Shinji Aoba admitiu ter provocado o incêndio nos estúdios de Kyoto Animation em 18 de julho de 2019, no crime mais mortal em décadas no Japão, que chocou os fãs de anime no país e no exterior.

