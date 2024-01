Le Pen se distancia de seus parceiros alemães após polêmica migratória

"Nunca defendemos qualquer 'remigração', no sentido de retirar a nacionalidade francesa daqueles que a obtiveram, mesmo em condições que rejeitamos", acrescentou a líder do principal partido de oposição na França.

Os eurodeputados do partido Reagrupamento Nacional (RN) de Le Pen e da AfD compartilham o mesmo grupo no Parlamento Europeu e até realizaram vários comícios conjuntos nas últimas semanas em preparação para as eleições europeias de junho.

Marine Le Pen, cujo partido lidera as pesquisas na França para essas eleições, questionou a "capacidade" de continuar fazendo parte de "um mesmo grupo" com a AfD no futuro.

A líder de extrema direita está tentando moderar a imagem do partido que herdou de seu pai, Jean-Marie Le Pen, conhecido por seus comentários racistas. Em 2017 e 2022, Marine Le Pen chegou ao segundo turno das eleições presidenciais, das quais Emmanuel Macron saiu vitorioso.

