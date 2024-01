Mais de 9.300 menores teriam sofrido abuso sexual na Igreja protestante alemã

Até 9.335 menores podem ter sido vítimas de abusos sexuais dentro da Igreja protestante da Alemanha, segundo uma estimativa publicada nesta quinta-feira (25) em Hannover, norte da Alemanha, no âmbito de um estudo.

De acordo com esse relatório, foram contabilizados 2.225 casos de abuso sexual, que implicariam 1.259 culpados. Os investigadores destacaram, no entanto, que esse número provavelmente não passa da "ponta do iceberg", porque não puderam estudar todos os arquivos.

Segundo cálculos de Harald Dressing, pesquisador do Instituto Central de Saúde Mental de Mannheim, o número de potenciais culpados pode chegar a 3.500.