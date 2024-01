Manifestação em apoio a Morales cresce na Bolívia com mais bloqueios e primeiras vítimas

Os juízes constitucionais e de outras cortes prorrogaram seus mandatos - que deveriam ter terminado no ano passado - devido à falta de acordo no Congresso para convocar eleições para escolher novas autoridades judiciais.

Liderados pela poderosa organização de produtores de coca, os apoiadores de Morales bloqueiam o tráfego desde segunda-feira com pedras, troncos e pneus em chamas. Dezenas de veículos ficaram retidos nas estradas.

Nesta quinta-feira, a Administradora de Estradas registrou 22 pontos de bloqueio nos departamentos de Cochabamba, Oruro, Potosí, La Paz e Santa Cruz, o motor econômico da Bolívia, em comparação com os 16 do dia anterior.

Os bloqueios mantêm as regiões leste e oeste da Bolívia incomunicáveis e ameaçam aumentar os preços da carne e dos ovos em La Paz.

Devido a isso, o governo está considerando estabelecer uma "ponte aérea para facilitar a chegada de produtos" à capital boliviana, afirmou o vice-ministro da Defesa do Consumidor, Jorge Silva. Os protestos causam perdas diárias de US$ 128 milhões (R$ 630 milhões), segundo as estimativas do Ministério da Economia.

- Morales vs. Arce -

A manifestação agravou ainda mais o confronto entre Morales e o presidente Luis Arce, seu ex-aliado e ex-ministro da Economia, a quem acusa de sabotar sua candidatura com a ajuda de congressistas e juízes.