Mudança climática favoreceu a seca na Amazônia em 2023, afirma estudo

Segundo eles, o aquecimento global tornou a seca 30 vezes mais provável e alertaram que a situação vai piorar à medida que o planeta aquece, empurrando a Amazônia para um "ponto de inflexão" climático.

Se a seca se intensificar e as temperaturas subirem no estado do Amazonas, pode ocorrer uma transição acelerada da floresta tropical para a savana, o que reduziria a sua capacidade de armazenamento de carbono, dizem os especialistas.

Estima-se que a Amazônia possa armazenar mais de 100 bilhões de toneladas de carbono, ou seja, mais que o dobro das emissões anuais.

"Se permitirmos que as emissões humanas e o desmatamento ultrapassem o ponto crítico, grandes quantidades de dióxido de carbono serão liberadas e nossa luta contra a mudança climática se tornará ainda mais complicada", alertou Regina Rodrigues, professora de Oceanografia Física e Clima da Universidade Federal de Santa Catarina.

Os cientistas compararam o clima atual - que registrou um aumento de temperatura de aproximadamente 1,2ºC desde a era pré-industrial - com a situação antes da mudança climática.

Eles descobriram que o aquecimento global multiplicou a probabilidade de chuvas fracas por 10 e a probabilidade de seca por 30.