Na Espanha, deputada com síndrome de Down quer mudar o olhar sobre sua condição

Mar Galcerán, a primeira pessoa com síndrome de Down eleita deputada na Espanha, se propôs a mudar a visão que a sociedade tem sobre esta condição, uma questão que centrou uma revisão da Constituição espanhola aprovada nesta quinta-feira (25).

Aos 46 anos, esta política articulada e sorridente entrou, em setembro, para o seleto círculo de pessoas com síndrome de Down que ocupam cargos eletivos na Europa, ao assumir um assento no Parlamento regional de Valencia, no leste da Espanha.

Esta deputada do conservador Partido Popular quer aproveitar seu mandato para "mudar a visão que a sociedade tem a respeito das pessoas portadoras de deficiência", explicou à AFP no plenário das Cortes Valencianas.