Nasa declara encerrada missão de helicóptero da Nasa em Marte após danos no rotor

O helicóptero Ingenuity, da Nasa, fez seu último voo em Marte após um dano substancial em "uma ou mais" pás de seu rotor, informou a agência espacial americana nesta quinta-feira (25).

Em 19 de abril de 2019, a aeronave fez história ao realizar o primeiro voo controlado e motorizado em outro planeta e o último de seus 72 voos ocorreu em 18 de janeiro, segundo um comunicado.

Inicialmente concebido para provar que voar era possível na ultrafina atmosfera marciana por meio de cinco testes, o Ingenuity acabou realizando 72, atuando como um auxiliar aéreo de seu companheiro em solo, o robô Perseverance, na busca por sinais remotos de vida microbiana no planeta vermelho com bilhões de anos, quando Marte era muito mais úmido e quente do que hoje.