Número de mortos por deslizamento de terra na China sobe para 43

O número de vítimas do deslizamento de terra que ocorreu na segunda-feira em uma região montanhosa no sudoeste da China aumentou para 43 mortos nesta quinta-feira, com uma pessoa ainda desaparecida, informou a mídia estatal.

O drama aconteceu na manhã de segunda-feira na cidade de Liangshui, na província de Yunnan, uma das mais pobres do país.

Dezoito casas foram soterradas e mais de 200 pessoas foram retiradas do local.