PF investiga ex-diretor da Abin por espionagem ilegal no governo Bolsonaro

"Essa ferramenta é legal dentro da Abin, sua utilização é legal. Foi vendida a diversas instituições no Brasil, inclusive estaduais. Por que não estão sendo apuradas lá?", disse Ramagem em entrevista à GloboNews.

O líder do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, chamou a investigação de "perseguição" contra Bolsonaro e seu partido. "Isso é pura perseguição e pode acabar elegendo o Ramagem com mais facilidade (como prefeito) no Rio de Janeiro", disse o político em comunicado.

As operações de espionagem também teriam como objetivo ajudar a preparar a defesa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no caso das "rachadinhas".

Ramagem reconheceu que tinha uma relação próxima com Flávio Bolsonaro, mas disse que qualquer atividade da Abin relacionada com os filhos de Bolsonaro se restringia ao papel da agência de proporcionar segurança à família presidencial.

Sete agentes da PF foram afastados do exercício de seus cargos por suspeita de envolvimento no esquema de espionagem ilegal, detalhou a polícia.

