Presidente do Uruguai sob os holofotes por divórcio e multas

Lacalle Pou, de 50 anos, e Ponce de León, de 47, se conheceram na adolescência e se casaram em junho de 2000. Em 2011, uma crise os levou a se afastarem um do outro por quatro meses e, em maio de 2022 decidiram pela separação de comum acordo. Meses depois se reconciliaram, mas por pouco tempo. Eles são pais dos gêmeos Luis Alberto e Violeta, além de Manuel.

Se o divórcio for concretizado, seria o primeiro de um presidente em exercício do Uruguai, ressaltou o veículo Búsqueda. Lacalle Pou, filho do ex-presidente Luis Lacalle Herrera, assumiu a Presidência em março de 2020 para um mandato de cinco anos.

Apesar de estar separada do presidente, Ponce de León segue à frente do programa Sembrando (Semeando), dedicado a "favorecer o espírito empreendedor" da sociedade, que lidera desde março de 2020.

Lacalle Pou também virou notícia porque sua moto, uma Harley Davidson, na qual foi visto em fotos e vídeos nas redes sociais, foi multada por ultrapassar os limites de velocidade.

Registros oficiais apontam uma primeira infração cometida em 16 de dezembro na entrada da cidade de Colônia do Sacramento, e uma segunda em 8 de janeiro na ponte de La Barra sobre o riacho Maldonado, a poucos quilômetros do balneário de Punta del Este. A pena pelas duas infrações chega a 27.852 pesos uruguaios (cerca de 3.500 reais), segundo a imprensa local.

