Protestos pró-Morales deixam 2 mortos e 11 policiais feridos na Bolívia

"Queremos denunciar (...) a segunda morte devido ao bloqueio Evista", disse o vice-ministro do governo, Roberto Ríos, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira.

A vítima é René Pauasi, um trabalhador do setor dos transportes de 57 anos, que sofreu uma parada cardíaca na noite de quarta-feira na região de Chapare, departamento de Cochabamba, e não pôde ser socorrido devido ao bloqueio das estradas, segundo o responsável.

Também no dia anterior, 11 policiais foram feridos por manifestantes que os atacaram com pedras e explosivos em determinado momento do protesto no departamento de Potosí.

"A federação de agricultores de Potosí, composta por aproximadamente 200 pessoas, emboscou nossos policiais", disse o coronel Juan Amílcar Sotopeña, comandante regional da polícia, à rádio local.

Alguns dos feridos foram levados para centros de saúde, mas nenhum deles em estado grave.

Nesta quinta-feira, a Administradora de Rodovias registrou 22 pontos de bloqueio nas estradas de Cochabamba, Oruro, Potosí, La Paz e Santa Cruz, motor econômico da Bolívia, ante os 16 de quarta-feira.