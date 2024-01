Venezuela insta Guiana a rejeitar 'interferência' de terceiros em disputa por Essequibo

- CIJ -

Esta nova aproximação diplomática permitiu a Caracas e a Georgetown reafirmarem seu compromisso de buscar uma solução mutuamente satisfatória. No entanto, as posturas dos dois países permanecem firmes.

Para Caracas, o Essequibo, uma região com 160.000 km², rica em recursos naturais e administrada pela Guiana, faz parte de seu território desde que era colônia da Espanha.

Para resolver a controvérsia, Caracas recorre ao Acordo de Genebra, assinado em 1966, antes da independência da Guiana do Reino Unido, que fixou as bases para uma solução negociada e anulou um laudo de 1899. Além disso, esse laudo determinou as fronteiras, sobre as quais Georgetown pede a ratificação da Corte Internacional de Justiça (CIJ).

Em Brasília, o governo guianês apontou a busca de uma solução pacífica. No entanto, o chanceler Hilton Todd insistiu em seu compromisso com "o processo que permitirá à CIJ deliberar sobre o caso e dar uma sentença".

- Riqueza em jogo -

Embora se trate de um litígio centenário, a disputa se acirrou em 2015, quando a petroleira americana ExxonMobil descobriu grandes reservas de petróleo na região.