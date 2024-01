Serviços especiais ucranianos abrem investigação sobre avião russo derrubado

Os serviços especiais ucranianos (SBU) anunciaram, nesta quinta-feira (25), a abertura de uma investigação sobre o avião militar russo que caiu na véspera na região fronteiriça de Belgorod.

"A investigação está sendo realizada nos termos do artigo 438 do Código Penal Ucraniano (violação das leis e costumes de guerra)", declarou o SBU, um dia depois de o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, ter denunciado que os russos "brincam" com a vida dos prisioneiros ucranianos.

"A SBU está tomando medidas para esclarecer as circunstâncias" do desastre, acrescentou, em um comunicado.