Temperaturas chegam a quase 30°C na Espanha em pleno inverno

Algumas regiões da Espanha registraram, nesta quinta-feira (25), temperaturas próximas aos 30°C, afetadas por uma onda de calor que, em pleno inverno no hemisfério norte, atingiu níveis similares aos do começo do verão, segundo a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet) do país.

Os termômetros alcançaram os 29,5°C à tarde na região de Valência, no leste; 28,5°C em Múrcia, no sudeste; e 27,8°C perto de Málaga, no sul espanhol. Da mesma forma, em vários outros pontos foram batidos recordes de temperatura para um mês de janeiro.

As temperaturas "atingiram ou ultrapassaram os 20°C" em "cerca de 400 estações" meteorológicas do país, por volta de metade delas, destacou o porta-voz da Aemet, Rubén del Campo, na rede social X.