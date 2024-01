Tiro no set: Alec Baldwin pede 'julgamento rápido'

O ator americano Alec Baldwin, acusado de homicídio culposo após um disparo fatal em um set de filmagem, pediu nesta quarta-feira (24) um "julgamento rápido" perante o tribunal do Novo México, que cuida do processo.

Baldwin foi acusado na semana passada pela morte, em 2021, de sua diretora de fotografia, Halyna Hutchins, enquanto eles ensaiavam cenas do filme "Rust" em um set no Novo México, oeste dos Estados Unidos.

O tribunal pediu a Baldwin que se apresentasse virtual ou presencialmente para responder pela acusação antes de 1º de fevereiro, segundo documentos legais aos quais a AFP teve acesso. A defesa do ator respondeu hoje com um pedido legal em que o ator demanda um julgamento rápido, de acordo com o estabelecido por lei.