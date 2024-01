Trump depõe em julgamento por difamação após vitórias nas primárias

Donald Trump subiu nesta quinta-feira (25) ao estrado para depor no julgamento do processo por difamação movido contra ele pela escritora E. Jean Carroll, após suas vitórias nas primeiras votações das primárias para definir o candidato presidencial republicano nas eleições de novembro.

O ex-presidente, que esteve em diversas audiências desde que o julgamento começou em 16 de janeiro, retornou ao tribunal nesta quinta, após um breve recesso devido à enfermidade de um dos jurados, com a aura da vitória contundente obtida nos estados de Iowa e New Hampshire na disputa interna do Partido Republicano para indicação presidencial.

Após negociações árduas e tensas entre o juiz de instrução Lewis Kaplan e sua advogada Alina Habba, Trump, visivelmente frustrado, limitou-se a responder a três preguntas de sua defesa no início da tarde, constatou a AFP.