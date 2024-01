Trump se defende em julgamento com limitações impostas por juiz

Com um simples "sim", Trump confirmou que deu as declarações que estão no centro da denúncia, em junho de 2019, para se defender das acusações de estupro que Carroll tornava públicas pela primeira vez em um livro.

"Diz algo que considero falso", continuou o ex-presidente ao responder a uma pergunta, e foi interrompido por Kaplan.

- 'Baixe a voz'

"Senhor Trump, baixe a voz", havia pedido o juiz ao ex-presidente pouco antes.

O interrogatório de Carroll também foi breve, e Trump balançava a cabeça, expressando decepção. "Isto não são os Estados Unidos", protestou, ao deixar a sala.

A escritora e jornalista E. Jean Carroll, 80 anos, reivindica uma indenização de 10 milhões de dólares (cerca de R$ 49 milhões) do republicano por tê-la difamado após a publicação do livro e de um artigo em 2019 em que contava que Trump a havia estuprado no provador de uma loja de departamentos na década de 1990.