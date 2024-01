Trump volta aos tribunais após vitórias nas primárias

O julgamento por difamação movido pela escritora E. Jean Carroll contra Donald Trump foi retomado nesta quinta-feira (25) com a presença do ex-presidente dos Estados Unidos, após suas vitórias nas primeiras votações das primárias para se tornar candidato presidencial nas eleições de novembro.

Após sua contundente vitória nos estados de Iowa e New Hampshire na corrida do Partido Republicano para retornar à Casa Branca, o magnata voltou à sala do tribunal presidido pelo juiz Lewis Kaplan no tribunal federal do sul de Manhattan.

A escritora e jornalista E. Jean Carroll, de 80 anos, exige do republicano 10 milhões de dólares (quase 50 milhões de reais) por difamação, após a publicação de um livro e um artigo em 2019, nos quais ela afirmava que Trump a havia estuprado em uma loja de departamentos em 1996.