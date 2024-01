Venezuela pede à Noruega que revise provas de supostas conspirações opositoras

A delegação do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, no processo de negociação com a oposição solicitou ao mediador norueguês que revise as evidências de supostas conspirações de magnicídio e o estado dos acordos assinados.

"Desejo e espero que os facilitadores da Noruega, que sempre dizem que queremos verificar um pouco o estado dos acordos, venham (...) para que possamos entregar-lhes todas as provas e vocês terão que fazer alguma coisa", disse Jorge Rodríguez, líder do Parlamento e da delegação oficial.

"Venham verificar", insistiu em uma coletiva de imprensa em que revisou evidências desses supostos planos conspiratórios, pelos quais mais de 30 pessoas, entre civis e militares, estão detidas.