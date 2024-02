Acidente em obra de aeroporto americano deixa três mortos e nove feridos

Um hangar em construção em um aeroporto do estado de Idaho, nos Estados Unidos, desabou nesta quinta-feira (1º), deixando três pessoas mortas e nove feridas, de acordo com relatos das autoridades de Boise.

"Três pessoas morreram no local e nove ficaram feridas", informaram as autoridades da cidade em comunicado, acrescentando que cinco dos feridos estão em "estado crítico".

O acidente ocorreu em um hangar privado no aeródromo do Aeroporto de Boise, na capital de Idaho, oeste do país.