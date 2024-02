Acusada de desobedecer a polícia, Greta Thunberg é julgada em Londres

Maja Darlington, uma militante do Greenpeace do Reino Unido, disse que os ativistas estavam sendo julgados "por protestar pacificamente", enquanto os executivos do petróleo estavam "comemorando ganhar bilhões com a venda de combustíveis fósseis que destroem o clima".

"Atrás dessas portas fechadas (...), políticos sem escrúpulos fazem acordos com lobistas do destrutivo setor de combustíveis fósseis", declarou Greta em 17 de outubro, antes de ser detida e levada em uma van da polícia.

Mais tarde, foi libertada sob fiança e no dia seguinte participou de outro protesto em frente ao mesmo hotel.

O governo britânico concedeu, depois dessas manifestações, várias novas licenças para exploração de petróleo e gás, a fim de fortalecer a independência energética do país - uma das prioridades do primeiro-ministro conservador Rishi Sunak.

O órgão independente encarregado de aconselhar o governo britânico sobre sua estratégia climática expressou, na segunda-feira (29), preocupação com o fato do país transmitir "mensagens contraditórias" que desestabilizam sua influência internacional no assunto.

Várias medidas de Londres causaram indignação entre as organizações ambientalistas, que entraram com recursos legais e intensificaram suas ações, como o movimento Just Stop Oil, cujos militantes frequentemente organizam marchas pacíficas em na capital britânica.