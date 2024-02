Amazon supera expectativas e fatura US$ 170 bi no 4T

A Amazon registrou nesta quinta-feira (1º) uma receita de US$ 170 bilhões (R$ 838,8 bilhões) no quarto trimestre, um crescimento de 14% em relação ao ano anterior, superando com folga as expectativas do mercado.

A gigante do comércio on-line registrou também um lucro líquido de US$ 10,6 bilhões (R$ 52,3 bilhões) que superou as expectativas dos analistas, impulsionado por uma maior rapidez nas entregas e uma temporada de festas especialmente bem-sucedida.

juj/elm/eb/mel/am