Chavismo comemora 25 anos à frente da Venezuela e sua continuidade está em jogo

Chávez mudou a Constituição para reeleger-se indefinidamente, beneficiando Maduro, reeleito em 2018 e buscando um terceiro mandato este ano.

Alarcón destaca que as "violações de direitos humanos começaram com Chávez", embora o governo de Maduro esteja sendo investigado pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) pela repressão dos protestos em 2017, com mais de cem mortos, entre outras denúncias de execuções, torturas e detenções arbitrárias.

O rosto de Chávez está por todas partes, 11 anos após sua morte.

"Chávez vive", disse entusiasmada Cabezas (que não tem parentesco com o ex-ministro). "Isso se traduz no despertar das forças populares, da consciência do povo venezuelano".

pgf-jt/mbj/nn/jc/aa

© Agence France-Presse