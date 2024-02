Combates prosseguem em Gaza apesar dos sinais de possível nova trégua entre Israel e Hamas

"Esta proposta foi aprovada pela parte israelense e agora temos uma confirmação preliminar positiva do Hamas", disse o porta-voz do governo do Catar, Majed al Ansari, que espera "poder dar uma boa notícia nas próximas duas semanas".

Uma fonte do Hamas, no entanto, declarou à AFP que "ainda não há acordo sobre a implementação" da proposta e que "a declaração do Catar foi apressada e não é correta".

- Reféns -

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, é pressionado tanto pelas famílias dos reféns para alcançar um acordo, assim como por alguns de seus ministros, que ameaçam renunciar no caso do anúncio de um pacto "muito generoso" com os palestinos.

Manifestantes protestaram nas ruas de Tel Aviv na quinta-feira à noite para exigir um acordo que permita a libertação dos reféns.

"A única maneira é chegar a um acordo", declarou Moran Zer Katzenstein, de 41 anos. "Depois disso, teremos tempo para lidar com o Hamas e retirar a gestão e a liderança de Gaza (...) mas primeiro temos que tratar dos reféns".