Congresso argentino debate poderes especiais pedidos por Milei

"É preciso discutir a quem dar os poderes delegados: a um presidente que não acredita na democracia, que não reconhece o Congresso, que acusou os legisladores de cobrarem propinas?", questionou a deputada Paula Penacca.

Os "poderes delegados", concedidos a outros presidentes, serão votados "em particular" após uma eventual aprovação "em geral" da Lei, cuja sanção dependerá, depois, do Senado, onde a situação - em minoria - precisa reeditar alianças.

Milhares de pessoas se reuniram até a noite de ontem em frente ao Congresso, em repúdio à lei. Quatro jovens foram detidas e libertadas nesta quinta.

Seguindo um protocolo "anti-piquetes" do governo Milei, que proíbe a interdição de ruas, forças policiais federais formaram cordões com escudos, veículos antimotins e dispersaram gás pimenta na direção de manifestantes que lotavam as calçadas.

Sob um calor com temperaturas recorde, opositores e sindicatos convocaram novas marchas para esta quinta-feira, e, em confronto com a polícia, um manifestante sofreu um ferimento no rosto em circunstâncias pouco claras.

- 'Querem cuidar dos privilégios' -

Por meio de alianças, Milei busca uma primeira aprovação "em geral" da "Lei Ônibus" de reformas econômicas, políticas, de segurança e ambientais de mais de 300 artigos, mas o resultado final dependerá da votação "artigo por artigo" da lei, que nas negociações perdeu metade de seu conteúdo.