Conheça a prisão que é símbolo da luta contra as gangues em El Salvador

Considerada a "maior prisão da América" com capacidade para 40.000 detentos, o Centro de Confinamento Contra o Terrorismo (Cecot) de El Salvador é um símbolo da cruzada do presidente Nayib Bukele contra as gangues.

Esta "mega prisão", que completa um ano desde sua inauguração nesta quinta-feira (1º), é a prisão "mais criticada do mundo", nas palavras de Bukele, mas representa o caminho para o fim de um fenômeno criminoso que enlutou o país com pelo menos 120.000 mortos desde 1993, segundo o presidente.

Um presídio como este será replicado pelo Equador, anunciou em 4 de janeiro o presidente desse país, Daniel Noboa.