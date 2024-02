Empresa de publicidade irá pagar R$ 1,7 bi nos EUA por crise dos opioides

A empresa de publicidade Publicis Health irá pagar 350 milhões de dólares (1,7 bilhão de reais) aos estados americanos por seu papel na crise dos opioides, que provocou centenas de milhares de mortos desde 1999, informou a promotoria de Nova York nesta quinta-feira (1º).

Esta é a primeira agência de publicidade a alcançar um acordo com a Justiça por seu papel nesta crise sanitária, segundo um comunicado da promotora-geral de Nova York, Letitia James.

A Publicis Health, filial do gigante francês da publicidade Publicis, trabalhou com o laboratório Purdue Pharma entre 2010 e 2019 para promover a Oxicodonona e outros medicamentos, de acordo com a promotoria.