Facebook: do dormitório em Harvard ao gigante das redes sociais cheio de polêmicas

Em 3 de fevereiro de 2022, o preço de suas ações despenca, perdendo mais de 200 bilhões de dólares (R$ 1,06 trilhão) de seu valor de mercado após a companhia alertar sobre o crescimento lento das receitas.

As ações se recuperam espetacularmente no final de 2023, e a empresa registra uma capitalização de mais de 1 trilhão de dólares (R$ 4,93 trilhões) no início de 2024.

Usuários jovens a abandonam cada vez mais em favor do TikTok ou Snapchat, mas com aproximadamente 1,96 bilhão de usuários ativos, ela permanece a rede social mais usada do mundo.

- Preocupações com a juventude -

Em outubro de 2023, dezenas de estados dos Estados Unidos acusam a Meta de prejudicar a saúde mental de crianças e adolescentes.

A Meta responde posteriormente com planos para reforçar as restrições de conteúdo para os menores no Instagram e no Facebook.