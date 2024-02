Hamas dá 'confirmação preliminar positiva' a proposta de trégua com Israel (Catar)

O Hamas deu uma "confirmação preliminar positiva" a uma proposta de trégua com Israel em Gaza e de libertação de reféns, declarou nesta quinta-feira (1º) o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar.

Representantes de Estados Unidos, Catar, Egito e Israel elaboraram, no fim de semana em Paris, uma proposta de trégua e troca de reféns capturados pelo movimento islamista palestino Hamas por prisioneiros palestinos detidos em Israel.

"Esta proposta foi aprovada pela parte israelense e agora temos uma confirmação preliminar positiva por parte do Hamas", afirmou o porta-voz Majed al-Ansari. No entanto, uma fonte do Hamas indicou à AFP em Gaza que ainda não houve um consenso sobre a proposta: "Ainda não há um acordo sobre a implementação. A declaração do Catar foi apressada e não é verdadeira."