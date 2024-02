Homem faz reféns na Turquia em protesto contra ofensiva israelense em Gaza

Um porta-voz da P&G, fabricante de produtos para o lar e de higiene pessoal, declarou que estão "colaborando com autoridades locais para resolver esta situação de segurança urgente".

- 'Por Gaza' -

Um cordão policial foi montado em torno da fábrica, à qual não era possível ter acesso na noite desta quinta-feira, segundo jornalistas da AFP. Perto da empresa, que tem 500 funcionários, a polícia posicionou uma caminhonete da tropa de choque.

"Se o faz pela Palestina, que vá lutar lá. O que a minha filha de 26 anos tem a ver com isso?", disse à AFP Çidgem Aydemir, mãe de uma das trabalhadoras reféns.

Ao lado de Çidgem, familiares se reuniram nas imediações. "Não temos nenhuma informação de dentro. Estamos esperando há seis horas, mas nenhum encarregado deu nenhuma declaração", comentou o pai de outro refém, que não quis se identificar.

Uma foto tirada por veículos turcos, cuja autenticidade a AFP não pôde verificar, mostra um homem com o rosto parcialmente coberto com um keffiyeh (lenço palestino), com explosivos presos com fita adesiva no corpo e segurando o que parecia ser uma pequena pistola na mão direita. Uma parede atrás dele, debaixo de duas bandeiras - uma turca e outra palestina - exibia a inscrição "Por Gaza" em vermelho.