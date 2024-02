Indígenas do Equador rejeitam adiamento de fechamento de bloco petrolífero em Yasuní

Yasuní "é parte do nosso território, por isso a consulta do ano passado, de 20 de agosto, deve ser respeitada", declarou Bay.

A Corte Constitucional estabeleceu que, após a vitória do Sim no referendo sobre a suspensão da exploração do bloco 43, a estatal Petroecuador tem até um ano para encerrar as operações.

As autoridades estimam perdas de 16,47 bilhões de dólares (80,94 bilhões de reais) em 20 anos devido à suspensão desse bloco, que reúne os campos Ishpingo, Tambococha e Tiputini (ITT), e produz 57 mil barris por dia (12% do total).

