Cerca de 25 mil pessoas estão isoladas na Amazônia colombiana por ameaças de rebeldes

Nos últimos dez dias, apenas puderam entrar "duas barcaças [...] com alimentos não perecíveis", que foram distribuídos no centro urbano do município de Solano e em comunidades próximas, acrescentou.

De resto, "a movimentação do transporte comercial é zero", detalhou.

Devido ao confinamento, os medicamentos e outros produtos começam a ficar indisponíveis.

"Está acabando a comida, o sabão, o sal e os medicamentos", disse à AFP uma líder comunitária que preferiu não se identificar.

"[Sentimos] medo, angústia, aflição [...] Não consigo mais dormir", denunciou. "É muito perigoso sair", acrescentou em entrevista telefônica.

Segundo o governador Ruiz, "um confronto é iminente" na região entre o Estado Maior Central (EMC) e a Segunda Marquetalia, dissidentes da guerrilha que assinou um acordo de paz em 2016.