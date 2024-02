Musk quer transferir a Tesla para o Texas, após decisão judicial desfavorável

O bilionário Elon Musk, o homem mais rico do mundo, disse nesta quinta-feira (1º) que os acionistas da Tesla votarão para decidir sobre a transferência do registro da empresa para o Texas, depois que a justiça do estado de Delaware anulou seu plano de remuneração.

"A Tesla irá se movimentar imediatamente para realizar uma votação de acionistas para transferir o registro da empresa para o Texas", anunciou Musk na rede social X, da qual também é o dono.

Uma juíza do estado de Delaware, no leste dos Estados Unidos, anulou na terça-feira um plano de compensação de US$ 56 bilhões (R$ 276,32 bilhões, na cotação atual) para Musk, dando razão a um acionista.