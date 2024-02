Polícia turca liberta reféns em fábrica da P&G

Imagens feitas por veículos turcos, cuja autenticidade a AFP não pôde verificar, mostravam um homem com o rosto parcialmente coberto por um lenço palestino, com explosivos presos com fita adesiva no corpo e segurando o que parecia ser uma pequena pistola na mão direita. Uma parede atrás dele, debaixo de duas bandeiras - uma turca e outra palestina - exibia a inscrição "Por Gaza" em vermelho.

O marido de uma das trabalhadoras reféns disse à agência de notícias privada DHA que o homem ameaçou "atirar em todas as direções" se a polícia intervier.

- Críticas de Erdogan -

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, denunciou em várias ocasiões o apoio dos Estados Unidos a Israel, ao qual qualificou de Estado "terrorista" e "genocida" por sua guerra na Faixa de Gaza contra o movimento islamista palestino Hamas, que governa o território.

O conflito foi desencadeado pelo sangrento ataque dos milicianos do Hamas contra Israel, em 7 de outubro, no qual morreram 1.163 pessoas, a maioria civis, segundo novo balanço realizado pela AFP com base nos últimos dados oficiais israelenses, divulgados nesta quinta-feira. Os combatentes também sequestraram cerca de 250 pessoas.

Cerca de 100 reféns foram trocados por presos palestinos em uma trégua de uma semana no fim de novembro.