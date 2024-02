Bukele caminha para reeleição após guerra contra gangues em El Salvador

O presidente Nayib Bukele caminha para a reeleição em El Salvador no domingo (4) com uma forte popularidade, embora seja acusado de abusos em sua "guerra" contra as gangues, por seu autoritarismo e por realizar manobras ilegais para permanecer no poder.

Este empresário de 42 anos, de ascendência palestina, está praticamente garantido para outro mandato de cinco anos: chega para estas eleições com uma popularidade de 90% e sem adversários de peso.

Graças à sua polêmica ofensiva contra as gangues, El Salvador reduziu o número de homicídios (2,4 a cada 100 mil habitantes, segundo dados oficiais) a mínimos históricos em um país que já foi considerado um dos mais violentos do mundo.