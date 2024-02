Bukele, o presidente que mudou El Salvador

Após um incidente com uma vereadora, foi expulso do FMLN em 2017. "Não me considero nem de direita nem de esquerda", diz atualmente Bukele.

Chegou à cúpula do poder em 2019 ao se conectar com os jovens e os decepcionados com os dois partidos que se alternavam no governo após a guerra civil (1980-1992).

Pouco tolerante a crítica, tem um pequeno círculo de confiança onde estão seus irmãos Karim, Yusef e Ibrahim. Em seu governo incluiu ex-colegas da escola bilíngue onde estudou.

Casou-se em 2014 com Gabriela Rodríguez, uma psicóloga e bailarina, com quem tem duas filhas, Layla e Aminah.

